يوسف الشريف: "كيف نفرق بين الخير والشر وما نحن في النهاية سوي بشر"

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شارك الفنان ياسر جلال ، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق لي الصورة قائلاً : كيف نفرق بين الخير والشر وما نحن في النهاية سوي بشر.



وكان يوسف الشريف قد صرح في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، أنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم "هي فوضى"، كما أوضح الشريف أنه يضع شروطًا في عقود أعماله حرصًا على عدم تقديم تلك المشاهد.



يذكر أن الفنان يوسف الشريف، خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.