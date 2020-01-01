متحدث الوزارة: الطائرات الورقية تتسبب في أعطال الكهرباء ووفاة المواطنين (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
حذر أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من خطورة الطائرات الورقية كونها تؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص وتسبب أعطال في الكهرباء بعد تشابكها مع الأسلاك.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتيط، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الطائرات تعد وسيلة للترفيه، لكن استخدامها بالقرب من الخطوط الهوائية والجهد العالي للشبكات الكهربائية يتسبب في أضرار على المواطن نفسه عندما يحاول أن يفض تشابك الطائرة مع أبراج الكهرباء، حينها يتعرض للصعق الكهربائي ويتوفى، كما تؤدي إلى حدوث أعطال في الشبكة الكهربائية.

وكشف عن أن زيادة حجم الطائرة يؤدي إلى انزلاق الشخص والوقوع للأسفل من على أسطح المنازل، وطالب بضرورة الابتعاد عن أسطح المنازل وشبكات الكهرباء في تلك الحالة، والابتعاد عن خطوط الكهرباء أثناء استخدام الطائرة الورقية.
   

وأضاف المتحدث باسم الكهرباء أن هناك العديد من الشكاوى وردت بخصوص حدوث أعطاء بسبب الطائرات الورقية في أماكن الدلتا في محافظات الدقهلية والقليوبية وفي الأماكن العشوائية التي تم بنائها بالقرب من كابلات الكهرباء.


وفي سياق أخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن طرح الوزارة المنصة الموحدة للخدمات يستهدف التحول الرقمي بحيث جعل جميع الخدمات إلكترونيًا خدمة للمواطنين وسرعة للإجراءات، مشيرًا إلى أن طرح المنصة الإلكترونية قبل أول يوليو الجاري كان كمرحلة تجريبية ولكن الطرح الرسمي للمنصة كان أول يوليو الماضي.

وأضاف "حمزة": جاء طرح المنصة للتحول من نظام الممارسة إلى مرحلة العداد الكودي والذي يتم تركيبه برقم دون اثبات ملكية المكان أو تقنين الوحدة السكنية ويفيد المواطن والدولة في نفس الوقت، العداد يعمل على حساب الكهرباء للمواطن أو الاستهلاك بشكل دقيق للغاية بعيدًا عن الشكل التقديري.

وتابع: "سرقة التيار الكهربائى بطريقة ما يؤثر على المنزل بشكل خاص والشبكة الخارجية ويعمل على احتراق الشبكة الموجودة، والعداد الكودي يعمل على المحافظة على الشبكة الداخلية للمنزل، والمنصة خاصة للوحدات السكنية التى كانت مخالفة وحصلت على تيار كهربائي وتم عمل محضر ومصالحة وأصبح صاحبها يدفع قيمة تقديرية للاستهلاك.

وأوضح أنه عند التقدم للحصول على العداد الكودى يتم التقدم والتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية مجاني واختيار التحول من الممارسة إلى التحول الكودى مع وضع البيانات الخاصة بالمتقدم ورقم الممارسة له وتصوير المنزل ورفع هذه الصور على المنصة الإلكترونية وبعدها يحصل على رقم الطلب إذا كانت البيانات سليمة.

وأشار المتحدث باسم وزاة الكهرباء إلى أن سعر العداد الكودي يختلف من مكان إلى آخر ولكن الجزء المهم أن هناك إمكانية التقسيط لقيمة العداد الكودى، لافتًا إلى أن سعر الكهرباء وطريقة المحاسبة هى نفس السعر المعلن عنه والسعر العادى ولا يوجد أسعار للكهرباء زيادة في العداد الكودي ويتم تحديد المقايسة ببعد المكان ونوع العداد ويمكن التقسيط بشكل سهل وميسر للمواطنين.

وتابع: "السداد الإلكتروني لأي فواتير كهربائية من خلال الدخول بالكود الموجود على إيصال الكهرباء والدخول على منافذ السداد للشركة القابضة للكهرباء للاستعلام على الفاتورة للتيار الكهربائي ويتم دفعها إلكترونيًا"، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي في التحول من العدادات القديمة إلى العدادات مسبوقة الدفع كنوع من التحول الرقمي، منوهًا بأنه وصلنا إلى 9 ملايين عداد مسبوق الدفع حتى الآن؛ كما أن هناك إمكانية شحن عداد مسبوق الدفع من خلال محفظة الموبايل الخاص بالمواطن.

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