إسرائيل: 3 وفيات و1391 إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم السبت، بوفاة 3 أشخاص، وإصابة 1391 آخرون بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، منذ مساء الجمعة، وحتى مساء اليوم السبت.

وأظهرت معطيات إسرائيلية تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 28888، تماثل 17761 منهم للشفاء.

وبيّنت أن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 10798، من بينها 82 حالة خطيرة 29 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 329.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,310 مليون إصابة، بينهم أكثر من 531 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,416 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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