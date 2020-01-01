قرار جديد بشأن المحترفين في الدوري السعودي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد عددا من القرارات التي تخص عدد اللاعبين المحترفين وكذلك المواليد في المسابقات الكروية للموسم الرياضي المقبل (2020 / 2021) وذلك بناء على ما رفعته لجنة دراسة أهلية وأوضاع اللاعبين بالاتحاد.

واعتمد المجلس أن تكون مسؤولية تحديد أهلية مشاركة اللاعبين في دوري أندية الدرجة الممتازة ودوري أندية الدرجة الأولى لدى رابطة دوري المحترفين السعودي، وأن تكون مسؤولية تحديد أهلية مشاركة اللاعبين في دوري أندية الدرجة الثانية على لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.

كما اعتمد المجلس تقليص عدد اللاعبين المواليد القصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى 2 في كل درجة من درجات الفئات السنية، وأنه في حال بلغ اللاعب المواليد 18 سنة، يحق للنادي تسجيله كلاعب محترف أو إبقائه كلاعب هاو على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب، وأنه في حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول يكون تسجيله كلاعب محترف، كما اعتمد المجلس عدم أحقية أندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

كما تم تحديد عدد الأجانب والمواليد المحترفين في أندية الدرجة الممتازة والأولى والثانية:

في الدرجة الممتازة : عدد اللاعبين الأجانب (7 لاعبين)، عدد اللاعبين المواليد (لاعب واحد)، ولا يزيد عمر اللاعب المواليد عن: 28 سنة (مواليد 1993).

في الدرجة الأولى: عدد اللاعبين الأجانب (4 لاعبين)، عدد اللاعبين المواليد (لاعب واحد)، ولا يزيد عمر اللاعب المواليد عن: 26 سنة (مواليد 1995).

الدرجة الثانية: عدد اللاعبين الأجانب (2 لاعبين)، عدد اللاعبين المواليد (لاعب واحد)، ولا يزيد عمر اللاعب المواليد عن: 24 سنة (مواليد 1997).

ويستثنى من الأعمار المشار إليها اللاعب المواليد المحترف المسجل مسبقًا في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

كما اعتمد المجلس إضافة لاعبين سعوديين محترفين في أندية دوري الدرجة الثانية وفقًا للضوابط التالية:

أن يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد عن 6 لاعبين، ويكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن 2 لاعبين، وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين عن 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال. وفي حال لم يُحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.