مسلسل ليه لا الحلقه 15 يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة.. وحسين يطلب يد "عاليا" للزواج

مسلسل ليه لا الحلقه 15 | نجح مسلسل ليه لا بطولة الفنانة أمينة خليل، أن يحصد نسب مشاهدة عالية للغاية، وذلك من عرض أولى حلقاته ، حيث تصدرت الحلقة 15 محركات البحث وأصبحت الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، وسنستعرض لكم خلال السطور التالية أهم أحداث الحلقة 15 التي تصدر وسمها مواقع التواصل الاجتماعي.





مسلسل ليه لا الحلقه 15

واختتمت قصة حب حسين وعاليا بطلب حسين يد عاليا للزواج، واعترافهم أمام الجميع بحبه وبادلته هي أيضًا حبها، مما زاد المعجبين حباً للأحداث التي جرت في الحلقة 15 وجعلها تتصدر مواقع التواصل.





ويترقب الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي من المقرر لها أن تعرض يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 ، حيث نشرت الفنانة هالة صدقي منشوراً لها على موقع التواصل الاجتماعي وهي بكواليس المسلسل وكتبت به "هو إيه الحكاية؟، مين اللي مع عاليا ده.. بكرة آخر حلقة، والبت متجوزتش ولا رجعت البيت، تفتكروا إيه اللي هيحصل في آخر حلقة"، وذلك مما زاد التشويق لدى متابعي المسلسل لمتابعة الحلقة الأخيرة.





مواعيد عرض مسلسل ليه لا الحلقه 15