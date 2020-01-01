شرطة القصيم‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا‬ بالمذنب





ذكرت شرطة منطقة القصيم، مساء السبت، أنها تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بمحافظة المذنب.





وضبطت شرطة القصيم مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية والطرقات، وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.





وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.



