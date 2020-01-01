"كانت متحللة".. مصدر يكشف مفاجآت بشأن المقاول المعثور على جثته في الصف

السبت 04/يوليه/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن جثة المقاول المعثور عليها بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كانت في حالة تحلل تام، لمرور فترة زمنية على قتله.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشخص مجهول الهوية.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها والوصول إلى هوية المجني عليه، ومرتكبي الواقعة.

توصلت تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى أن الجثة لمقاول، كما توصل إلى هوية المتهمين بقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

راحت تشتري طلبات من السوبر ماركت، واختفت بعدها، لهذا السبب حرر والد فتاة محضرًا بقسم شرطة الهرم، يفيد بتغيب ابنته في ظروف غامضة، معتقدا اختطافها.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود "أحمد. ت"، مقيم بمنطقة اللبيني، بنطاق القسم، بتغيب ابنته ندي، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، في ظروف غامضة حال توجها لشراء طلبات من السوبر ماركت، معتقدا اختطافها.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وصباح اليوم التالي، أعلنت أسرة الفتاة عن رجوعها إلى منزلها، حيث كتب والدها منشورا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن بتحريره ابنته ودفع فدية مالية مقابل تحريرها من خاطفيها، لتضيف عمتها: البنت كانت مخطوفة للفدية وحاليا في تحقيقات أولية.

تحريات رجال مباحث الجيزة توصلت إلى أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بشاب، ولدي علم الأهل تعدوا عليها بالضرب، مما دفعها إلى الهروب في اليوم التالي من ضربها.

ونفي مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداوله أسرة الفتاة بشأن خطفها ودفع فدية مقابل تحريرها، موضحًا: " البنت رجعت لوحدها تاني يوم".

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