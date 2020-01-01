الباز عن محمد ناصر: "الحمار مبيشمش نفسه"

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عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للإعلامي الإخواني محمد ناصر وهو يزعم أن اللون الأزرق في المؤسسات الشرطية المصرية، وألوان علم إسرائيل، معقبا: "أكثر ظهور به غباء لمحمد ناصر".



وأضاف "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، مخاطبا محمد ناصر، "ده غنت واقف في ستديو أزرق في أبيض، وبدلتك أزرق في أبيض.. ينطبق عليك المثل القائل الحمار مبيشمش نفسه".



أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد أعمال التطوير بعدد من أقسام الشرطة.



أجهزة وزارة الداخلية انتهت وفقًا لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء) وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.



وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها.



وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.



وفي سياق أخر، كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة، على تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.



ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة "شاومينج 2020"، بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.



وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية".



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المتهم بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وتبين إدارته للصفحة المسماه "بالغش إتجمعنا 2020" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والقناة المسماة "تسريبات الثانوية فى سرية| عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية.



واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، بغرض مساعدة الطلاب والإستفادة منهم ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

