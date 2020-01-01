مفاجأة.. تعرف على علاقة نجل أيمن نور بواقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش



وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إن أول من نشرت تفاصيل عن هذه الواقعة كانت فتاة تدعى نادين، وأرسلت تفاصيل ما حدث لشخصين، وهما فتاة تدعى صباح، وشادي أيمن نور نجل الإخواني الهارب أيمن نور.



وأضاف أن شادي أيمن نور نشر الواقعة على حسابه على الانستجرام، وبعد أنشأ حساب باسم "abz" وقاد حملة ضخمة جدًا ضد أحمد بسام زكي، وبلغت عدد الفتيات اللاتي كشفن عن تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب على يد بسام عبر هذا الحساب إلى نحو 150 فتاة.



ونوه بأن هناك تعليق على صفحة "abz" كشف أن من يدير الصفحة أو صاحب الحساب هو شادي أيمن نور، مضيفا أن الفتاة الوحيدة التي أعلنت صراحة عن تعرضها للتحرش على يد بسام كانت فتاة تدعى فرح مصطفى، وذلك عبر صفحتها على "الفيسبوك".



ولفت إلى أنه تبين أن فرح مصطفى أعلنت عبر صفحتها أن مكتب النائب العام تواصل معها، ولكن مكتب النائب العام أكد أنه لم يتواصل مع أحد بشأن هذه الواقعة، كاشفا أنه تبين أن الصورة الموجودة على حساب الفتاة التي تدعى فرح مصطفى هى لفتاةاا سورية تدعى فاتن الزغبي.



وتابع أن السورية فاتن الزغبي تواصلت مع من يدير صفحة فرح مصطفى وتبين أن من يدير الحساب شخص، وليس فتاة.



وعقب الإعلامي محمد الباز، على هذه التفاصيل، "في ريحة مش مظبوطة في القضية، وقد تستهدف اشغال المجتمع".



برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.



وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".



كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل جديدة عن واقعة الشاب أحمد بسام زكي، والمعروف إعلاميا بـ شاب الجامعة الأمريكية المتحرش"، مؤكدا أنه ضد أي متحرش ولابد من ضبطه ومعاقبته في حال ثبوت الواقعة، منوها بأن صاحب الواقعة في يد الأجهزة الأمنية.