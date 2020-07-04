مصطفى قمر يكشف موعد طرح كليب "زحمة الأيام" مع حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق

كشف المطرب مصطفى قمر، اليوم السبت الموافق 4/7/2020، موعد طرح أحدث كليباته "زحمة الأيام"، والذي يجمعه بحميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق.





ونشر مصطفى قمر صورًا تجمعه بالثلاثي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "انتظرونا في مفاجأة كبير، باقي 15 يوم".





جدير بالذكر أن الثلاثي انتهوا مؤخرًا من تصوير كليب الأغنية، التي كتبها الراحل سامي العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر أن يتم عرض صور للراحلين سامح العجمي وأشرف سالم ضمن الكليب.





وتقول كلمات الأغنية: "في زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش..انده بصوت مبحوح...على حلم كان مسموح..بيعدي مايشوفنيش..عمر اتسرق مننا..فين اللي كانو هنا..راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..من دنيا مبتديش..و في توهة المشوار..ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت..صدقت في الايام..ومشيت ورا أوهام و زي ما روحت اهو جيت.. عدي زمانا و سبق.. طلع البطل من ورق و الحلم بات مهزوم..عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن اكيد هيقوم".



