"هيئة الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس غداً الأحد
السبت 04/يوليه/2020 - 09:22 م
الفجر السعودي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، عن الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق.
وقالت "هيئة الأرصاد" في بيان، عبر موقعها الرسمي: إن "تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات "جازان، وعسير، والباحة".
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية، بسرعة بين 14ـ 38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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