"التعاون الإسلامي" تستنكر العمليات الإرهابية في الصومال





أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها بشدة الهجوم الانتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو، وكذلك التفجير الإرهابي في مدينة بيداوا، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين بجروح.





وتقدمت الأمانة العامة للمنظمة بخالص التعزية والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مجددة تنديدها ورفضها الشديد للعنف والإرهاب بمظاهره كافة، مؤكدة على وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الصومال في محاربتها الإرهاب والتطرف.



