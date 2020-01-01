"التعاون الإسلامي" تستنكر العمليات الإرهابية في الصومال

السبت 04/يوليه/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها بشدة الهجوم الانتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو، وكذلك التفجير الإرهابي في مدينة بيداوا، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين بجروح.

وتقدمت الأمانة العامة للمنظمة بخالص التعزية والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مجددة تنديدها ورفضها الشديد للعنف والإرهاب بمظاهره كافة، مؤكدة على وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الصومال في محاربتها الإرهاب والتطرف.

*منظمة التعاون الإسلامي
هي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وان كانت لا تضم كل الدول الاسلامية وأنها تهدف ل "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة.

وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة. الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا)، ولقد تأسست المنظمة في الرباط في 25 أيلول 1969، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى في 21 آب 1969.

وطرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لايجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين، وبعد ستة أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة جدة السعودية في 1392هـ / 1970م، إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل.

وعين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم، وعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة في شهر فبراير 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العمليات الإرهابية الصومال التعاون الإسلامي الإرهاب

أخبار تهمك

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعة

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ثنائي الزمالك يواجهان خطر الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعتين و 40 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 8 ساعات

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ 36 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

التعاون الإسلامي: تقديم مساعدات مالية للمشروعات التعليمية في إفريقيا

5 فبراير.. انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي من القاهرة

"التعاون الإسلامي" وقمة مكة .. نظرة على 50 عاماً و"إحراق الأقصى" في واجهتها

"الكوميستا" تعلن فوز 3 علماء مصريين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

منظمة "التعاون الإسلامي": أناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الماليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

08:02 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن