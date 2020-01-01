الأوقاف: تجربة فتح المساجد حققت نجاحا منقطع النظير (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن فتح المساجد بالتزامن مع أزمة كورونا ما زال في مرحلة التجربة، لافتًا إلى أن تجربة فتح المساجد تحقق نجاح منقطع النظير، ما عد بعض الحالات مثل واقعة غلق مسجد الحسين منذ أيام.





وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن فيروس كورونا مستجد، ولأول مرة تعلق الصلوات في المساجد، وهذه تجرية جديدة على الناس، والوزارة في حاجة لنشر الإجراءات الاحترازية قبل الذهاب إلى المساجد واصطحاب سجادة الصلاة وارتداء الكمامة، ومع اعتياد المواطنين على هذا الأمر سيتم اقامة صلاة الجمعة.





ولفت إلى أن الوزارة ستعيد صلاة الجنازة في المساجد، مع ازدياد ثقافة الشعب حول الإجراءات الاحتزاية الخاصة بفيروس كورونا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



