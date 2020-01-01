سائق حفار أوسيم: ما حدث لي غلطة المسئولين.. و"محدش وجهني"

السبت 04/يوليه/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف محمد عاطف، سائق حفار أوسيم، تفاصيل سقوط أنقاض عمارة سكنية مخالفة عليه أثناء هدمها، قائلا: "دي غلطة المسئولين، محدش وجهني أتحرك إزاي.. خسرت حفار بمليون جنيه".

وأشار "عاطف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لا يعمل تبع الحي، معقبا: "إحنا مش تبع الحي، وبنطلع باليومية.. ومسئولين الحي كل اللي يهمهم أن الشغل يخلص، وملهمش دعوة بالناس".

ولفت سائق حفار أوسيم، إلى أن تكلفة إصلاح معدة الحفار يصل إلى نصف مليون جنيه.

وأجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إتصالًا هاتفيًا باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة واقعة انهيار عقار مخالف أثناء عملية إزالته على حفار وبداخله سائقه بمنطقة بشيتل التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

وذكر بيان للوزارة، أن شعراوى اطمأن خلال الاتصال على سلامة وصحة السائق ووجه بإجراء الكشف الطبي اللازم له، حيث أكد المحافظ أنه لم يصاب بأى أذى كما أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات بين المشاركين فى حملة الإزالة، والحفار الذى سقط عليه العقار انكسر جزء فى مقدمته، مضيفًا أن العقار المنهار عبارة عن فيلا تم بناءها بشارع الكباش ببشتيل بدون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفة القانون وذلك على ارتفاع 4 طوابق وعلى مساحة 350 متر تقريبًا.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بإحالة الواقعة للتحقيق لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة العاملين فى حملة الإزالة وعدم تطبيق المعايير الهندسية فى عملية الإزالة مملى تسبب فى سقوط العقار فوق الحفار.

وشدد شعراوى على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى حملات إزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرارات وقف البناء وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، وإحالة كافة المخالفات للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

كما طالب شعراوى بضرورة التنبيه على مقاولى الهدم والأحياء والادارات الهندسية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لحماية المشاركين فى حملات الإزالة التى تشهدها المحافظة سواء عمال أو متابعين أو فنيين وعدم الاهمال فى تنفيذ قرار الإزالة.

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