غلق قاعة أفراح بالجيزة ومصادرة محتوياتها

السبت 04/يوليه/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بإخلاء فرح مقام بإحدى القاعات بمركز أبو النمرس، من المعازيم.

وأغلقت الأجهزة القاعة وتشمعيها، قبل بدء حفل الزفاف، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة. 

وتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

وكما تفقد المحافظ شارع ترسا للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسان موجهًا بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي أو تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين. 

وتابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

كما تفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم والاستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافه ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قاعة افراح الجيزة افراح

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 6 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 8 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

ثنائي الزمالك يواجهان خطر الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ 36 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع الدقي والعجوزة وجنوب

محافظ الجيزة: متابعة دورية لأعمال تطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد شارع ترسا وأعمال صيانه الكوبري المعدني

محافظ الجيزة يشدد على التصدى بحزم لمخالفات البناء

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع المحولات لربط الهرم وترسا

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

08:02 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن