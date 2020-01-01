غلق قاعة أفراح بالجيزة ومصادرة محتوياتها

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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بإخلاء فرح مقام بإحدى القاعات بمركز أبو النمرس، من المعازيم.



وأغلقت الأجهزة القاعة وتشمعيها، قبل بدء حفل الزفاف، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



كما أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.



وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.



وتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.



وكما تفقد المحافظ شارع ترسا للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسان موجهًا بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.



وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي أو تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين.



وتابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.



كما تفقد محافظ الجيزة مناطق حدائق الأهرام وكفر غطاطي وطريق مصر إسكندرية الصحراوي للوقوف على حالة النظافة.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم والاستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافه ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.