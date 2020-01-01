"هلال الباحة" يساهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتزه غابة رغدان

السبت 04/يوليه/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

شارك وفد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بمنتزه غابة رغدان.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر عماد منسي الزهراني: إن "الفرق الإسعافية من فرق التطوع الرجالية والنسائية تتواجد بدعم وتوجيه من مدير عام ‏الهلال الأحمر، بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي".

وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة استمرارًا وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأضاف الزهراني: أن "المسعفين والمتطوعين حرصوا على سلامة زوار ومرتادي منتزه غابة رغدان والجوامع في المنطقة لصلاة الجمعة، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين".

وتابع: ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية وقياس العلامات الحيوية للحرص على سلامة الجميع، بقيادة مدير القيادة الميدانية ومدير إدارة التطوع.

ويسعى الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة وتواجدهم المستمر من خلال الخطط المُعَدَّة لذلك بالأماكن الحيوية والمرافق السياحية وتواجد المراكز الإسعافية بالمنطقة كافة؛ لتلبية النداء سريعًا عند الحاجة من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو التطبيق "اسعفني" على الأجهزة الذكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

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