نائب وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المشروعات بشرم الشيخ

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، بعض المشروعات المتعلقة بهيئة التنمية السياحية فى قطاع شرم الشيخ وفى خليج نبق.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية والأثرية المختلفة، وبناء علي تكليف وزير السياحة والآثار، ورافقها فى الزيارة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمدي سعيد ممثل هيئة التنمية السياحية.





وتم المرور على بعض المشروعات السياحية الكبرى والتي جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية، حيث تم استعراض أسباب توقف العمل بهذه المشروعات، ومناقشة الجهود التى يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت.





هذا ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير شامل حول هذه المشروعات لرفعه إلى وزير السياحة والآثار.





الجدير بالذكر أنه خلال زيارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة لمدينة شرم الشيخ التقت بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، وبعض السائحين الأوكرانيين الذين وصلوا الي مدينة شرم الشيخ فى أول أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر الموافق ا يوليو الجارى.





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قال زوجان ضمن فوج من السائحين الأوكرانيين بشرم الشيخ إن هذه هي المرة الأربعين التي يقومون فيها بزيارة مصر.





جاء ذلك على هامش لقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.





وأكد الزوجان الأوكرانيان حرصهما على زيارة مصر في أول فوج سياحي يأتي اليها بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة للاستمتاع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، مؤكدين أنهما سينقلون ما شاهدوه من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بمصر عند عودتهم لبلدهم.





وأعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان جديد لها عن تسليم 7 فنادق سياحية جديدة شهادة السلامة الصحية المؤهلة للعودة إلى العمل.





وأوضح البيان أن 7 فنادق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.



