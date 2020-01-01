مصر للطيران: 25 رحلة يوميا.. وفتح المجال الجوي مع 29 دولة

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم فتح خطوط الطيران منذ مطلع الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه تم فتح المجال الجوي مع 29 دولة.





وأضاف "رشدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحري"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن هناك من 20 إلى 25 رحلة طيران يوميا.





وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الحجز بدأ قبل فتح الطيران بنحو 10 أيام ونسب إشغالات الطائرات 75%، لافتا إلى أن مطار القاهرة لم يستقبل رحلات سياحية حتى الآن.





كان قد أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مطلع يوليو الجاري.





وفي مؤتمر صحفي، قال محمد منار إنه ابتداء من مطلع يوليو ستبدأ حركة الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطيران سيعود بشكل تدريجي مع بعض الدول.





وتابع وزير الطيران: "عودة الطيران تدريجى مع بعض البلاد، والإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، كما تم تعقيم كافة الطائرات بالكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.



