تعليق ناري لأحمد موسى على اتهام عدد من الفتيات لطالب بالتحرش (فيديو)





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب مواجهة ظاهرة التحرش والإبلاغ عنها مع المحافظة على سرية أسماء المبلغات، بعد اتهام عدد من الفتيات لطالب تحرش بهن.





وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية لأنها جريمة في حق أي شخص يسمع بها، ولا يدافع عنها.





وأشار إلى أنه من المهم دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية ومن يتعرض لهذه الجريمة، ناصحًا من تتعرض للتحرش أن تتقدم بشكوى رسمية.





وأكد أن من يرتكب قضية تحرش يجب أن يتم فضحه والكشف عنه، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.





وقال موسى إن «محدش واصي على أي فتاة هي لابسه ايه.. لا يمكن الاعتداء على الخصوصية الخاصة بالفتاة بها سواء باللفظ أو القول أو بأي تعليق».





وكشف أن المجلس القومي للمرأة تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة التحرش بعد تداولها على السوشيال ميديا، مؤكدا أن النائب العام يواجه بكل قوة الجرائم الخطيرة على السويشيال ميديا.





وطالب الإعلامي أحمد موسى من المجتمع أن يدافع عن ضحايا التحرش ويفضح الجناة.





كان قد برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.





وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".



