بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة ٧ في تصادم بطريق المنصورة الدولي



ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرفات النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.



وعلى صعيد آخر نجح ضباط مباحث الدقهلية فى فض حفل عرس قبل إقامته بدائرة مركز طلخا.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من غلافة عمليات النجدة يفيد بقيام أحد المواطنين بتجهيز دى جى وفراشة لإقامة حفل زفاف شقيق أحد القضاة.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا للمكان وبالفحص تبين قيام إبراهيم عنتر نجيب "صاحب دى جى"، محمد طاهر عبدالحى "صاحب فراشة"، مقيمان بندر طلخا بإقامة فراشة والتجهيز لعرس شقيق أحد القضاة.



وتمكنت القوات رفع الأعمال وإيقافها وفض العرس قبل بدأه وتم ضبط المتهمان وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.



وفضت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية سوق الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع الأسواق الناشئة في إطار حرص الدوله على صحه وسلامه المواطنين



استهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية والمحيطه متضمنه شارع الجيش والسلك والثانوية ومدخل المدينة الغربي والمرور والعمل على منع سوق الجمعه بكافه الاتجاهات.



وحرصت الحملة علي منع تجمعات المواطنين بداخل الأسواق حفاظا على سلامتهم وسلامه المترددين عليهم من المواطنين ويأتي ذلك في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع العدوى والفيروسات حفاظا على صحه وسلامه الجميع، تنفيذا لتعليمات الدكنور ايمن مختار محافظ الدقهلية وفدقرارات رئيس الوزراء.



قادت الحملة صباح شحاته نائب رئيس المركز مع قسم الإشغالات تحت إشراف شرف الشرباصى مدير القسم اليوم الجمعة بحمله اشغالات تحت إشراف المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.





لقي شخص مصرعه وأصيب ٧ اخرين في حادث علي طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، بين سيارة بيجو ٧ راكب مع سيارة نقل.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ٧ راكب ماركة بيجو وسيارة نقل.وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارتين بيجو ٧ راكب تحمل أرقام "٧٤٥٩.د.ع.أ" مع سيارة نقل مقطورة رقم "٣٦٥٤د.ه.أ"و ٧١٦٣ د.أ.ق" وذلك على طريق جمصه الدولي.وأسفر الحادث عن مصرع السعيد رفعت السيد أحمد ٢٢سنة ومقيم في تمي الامديد،و اصابة كلا من اكرم حمدي محمد ٢٥سنة ومقيم بدكرنس وعوض عمر عبد الحليم ٢١ سنة من بلقاس وخالد محمد توفيق ٤٠سنة طلخا والمجند عبد الحليم عمر عبد الحليم ٢٨ سنة من بلقاس ومحمود عبد السميع محمود ٢٩سنة بالاضافة الي شخصان مجهولان وتم تحويلهم إلى مستشفي دمياط لخطورة حالتهم.