تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية لتوزيعها على منتسبي الجامعة

السبت 04/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة من خلال مبادرة "فكرتك Call For Ideas" والتي دشنها القطاع شهر أبريل الماضي، بتصنيع 100 ألف كمامة طبية بمشاركة كليات التمريض والتربية النوعية، ومصنعة من أفضل الخامات الطبية وطبقًا للمواصفات القياسية المتعارف عليها، بهدف تغطية إحتياجات كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية، وتماشيا مع الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته خاصة خلال هذه الفترة والتى تأتى تزامنًا مع إمتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعة، وإسهاما فى رفع العبء عن كاهل الطلاب والعاملين من جامعة الإسكندرية.

وقد تم توزيع الكمامات مجانًا على كليات ومعاهد الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية والمراكز التابعة لها.

ويذكر أن مبادرة فكرتك تهدف إلى إحتضان الأفكار الهادفة ودعهما تحت شعار "نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك" لدعم وتطبيق أفكار الشباب الجامعى والخريجين وتنفيذها وتسويقها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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