فلوريدا الأمريكية تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة اليوم السبت.

وهذه المرة الثانية في 3 أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة.

وجاء العدد القياسي الجديد هذا غداة إعلان 7 ولايات أخرى عن زيادات قياسية في الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي قتل ما يقرب من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال يوم السبت.

وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة تفشي الفيروس.


ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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