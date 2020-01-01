رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطالبات بهدايا وقائية ضد كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والتي بدأت اليوم بمادة القرآن الكريم، معربا عن سعادته بالتزام الطالبات وحرصهن على تأدية الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووزع رئيس الجامعة، هدايا عينية للطالبات تتضمن إرشادات وقائية وزجاجات كحول وأقلام جافة وكمامات (ماسكات) ضمن الحملة التي تقوم بها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة (مناعتك حياة). 

وشدد على تهيئة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والحرص على تهوية اللجان وترك المسافات اللازمة بين الطالبات والنظافة والتعقيم المستمر لكافة اللجان وتواجد الأطباء وتخصيص غرفة للعزل حال وجود اشتباه في أي حالات إصابة بكورونا.

يذكر أنه رافقه الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية والدكتورة سعاد أبوالمجد وكيلة الكلية وسعاد بكر أمين عام مساعد فرع البنات وأعضاء لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.


كما أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها بدء أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات قطاع الدراسة والتي شملت كليتي أصول الدين واللغة العربية. 

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أن الجولة تأتي في إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان والوقوف على التزام الكليات والطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد رئيس الجامعة -خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر. 

وخلال تفقده للكليات أشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم لكافة الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التزاحم وحرصا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. 

كما قام رئيس الجامعة بجولة داخل لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة في وجود الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية.

وفي نهاية الجولة، وجه فضيلة رئيس الجامعة الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات، لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر قام بتوزيع هدايا على الطلاب بالكليات الثلاث التي شملتها الجولة الميدانية اليوم.

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