سفارة بريطانيا في ليبيا: تقارير تفيد بتدخل أجنبي في حقول النفط

السبت 04/يوليه/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت سفارة بريطانيا في ليبيا، اليوم السبت، بوجود تقارير تفيد بتدخل أجنبي في حقول النفط الليبية، معربة عن قلقها من استمرار إغلاق الموانئ النفطية.

وأكدت في بيان، أن "الانخفاض القسري في إنتاج النفط تسبب بخسائر تجاوزت الستة مليارات دولار منذ يناير الماضي، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي". وأضاف: "كما تسبب هذا الإغلاق في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا".

وأشار البيان لوجود "تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب في حقل الشرارة النفطي"، مشددةً على أن "عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر".

وتابع البيان: "يُعتبر قطاع الطاقة مصدرا أساسيا وذا أهمية للتعافي وإعادة الإعمار بعد الصراع، بصفته المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا. لا يجب توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية".

وأعادت بريطانيا تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، "باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي"، حسب البيان الذي أضاف: "يجب السماح للمؤسسة الوطنية باستئنافها الإنتاج دون عوائق، لصالح جميع الليبيين".

ودعت السفارة البريطانية "جميع الأطراف إلى المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة"، محذرةّ من أن "التدخل الأجنبي يعمل على تقويض هذه الجهود".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفارة بريطانيا في ليبا حقول تقارير تدخل أجنبي انفط أ

أخبار تهمك

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 18 ساعة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محللُ سياسي تونسي يُثمن خطوة الجيش الليبي بشأن المنشآت النفطية

ليبيا: توقف الإنتاج النفطي في حقل الشرارة

ستيفاني ويليامز: النفط من حق الشعب الليبي

"النفط الليبية" تعلن حالة الاستنفار القصوى في حقل الشرارة

الوطنية للنفط: إغلاق حقل الشرارة النفطي سيُكبّد خسائر للدولة الليبية

مدريد تدين سيطرة مسلحين على حقل الشرارة الليبى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

05:59 م

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن