مانشستر يونايتد يكتسح بورنموث ويرتقي للمركز الرابع بشكل مؤقت

السبت 04/يوليه/2020 - 06:12 م
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد
حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على حساب ضيفه بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب اولد ترافورد نجح مانشستر في تحويل تأخره بهدف أمام بورنموث إلى فوز عريض صعد به إلى المركز الرابع ، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع مانشستر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي بوسعه أن يستعيد تواجده ضمن المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه واتفورد.

أما بورنموث فتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة أخرى من الهبوط.

وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16 لكن ماسون جرينوود رد بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29 وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث من ضربة جزاء لكن  ماسون جرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54 قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.

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