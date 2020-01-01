"الرياض" تتصدر حالات التعافي الجديدة من الفيروس في المملكة





كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، السبت، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" البالغ عددها 2643 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ 348 حالة، وبعد ذبك جاءت جدة بـ 333 حالة، ثم الطائف بـ 236 حالة.





وتم تسجيل 348 في الرياض، و333 في جدة، و236 في الطائف، و223 في الدمام، و159 في المدينة المنورة، و151 في مكة المكرمة، و141 في خميس مشيط، و125 في الهفوف، و105 في القطيف، و103 في الخبر، و82 في صفوى، و68 في المبرز، و60 في أبها، و48 في محايل، و46 في نجران، و44 في الظهران.





كما تم تسجيل 30 في أحد رفيدة، و23 في ينبع، و22 في وادي الدواسر، و19 في بيش، و14 في وادي بن هشبل، و14 في الجبيل، و13 في النماص، و12 في شرورة، و11 في جازان، و11 في المجاردة.





وتم تسجيل 9 في تبوك، و9 في قيا، و8 في حفر الباطن، و7 في سراة عبيدة، و7 في رماح، و7 في الخرج، و6 في الحرجة، و6 في الحناكية، و6 في ظهران الجنوب، و6 في وادي الفرع، و6 في ساجر، و5 في العيون.





وتم تسجيل 4 حالات تعافٍ في كل من "تنومة والمجمعة والمزاحمية والجفر"، و3 حالات في كل من "المضة وحبونا ورابغ وظلم وثادق وتمير والدرعية ورجال ألمع ووثيلان وأم الدوم والسحن وراس تنورة"، وسُجلت حالتان في كل من "الطوال وخباش ورفائع الجمش وبارق والرويضة وحوطة سدير وسكاكا وبريدة والقحمة ورنية والبدع ومهد الذهب وحريملاء وحوطة بني تميم وخيبر وصبيا والليث وتربة 2 ودومة الجندل ورفحا وبللسمر".





وسُجلت حالة تعاف واحدة في كل من "بدر الجنوب والعارضة وعرعر والباحة وعفيف والمحاني والدلم وأبو عريش والدوادمي وعنيزة والخرمة والبجادية وعيون الجواء وقصيباء ويدمة وأحد المسارحة 1والعويقيلة والعقيق وأملج والعلا وليلى والقويعية والنعيرية وثريبان والقريع".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.



