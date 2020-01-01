نائب وزير التعليم يتفقد سير العمل بامتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية (صور)

أجرى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات للعام الدراسي 2019 - 2020، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بامتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسكندرية، برفقة رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.





جاء ذلك لمتابعة سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية، وكذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات الشأن، والاطمئنان على التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، وذلك منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا المعلمين.





وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.





استهل حجازي جولته التفقدية بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( أ ) بحضور بسيوني محمد عبد الله رئيس اللجنة، ولجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( ب ) بحضور السيد مهدي رئيس اللجنة واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية بحضور بسيوني رجب رئيس اللجنة.





ومن جهته صرّح رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات بالإسكندرية، أنه تم الاطمئنان إلى الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات والتدابير الاحترازية، وأكد عبد الله أن نسبة حضور الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الأجنببة الأولى والديناميكا والاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق تجاوزت 98 % .





تسجيل 1412 حالة جديد بكورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.



