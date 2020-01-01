ريهام أيمن تحتفل بوصولها 2.5 مليون متابع عبر "إنستجرام"

السبت 04/يوليه/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفلت الفنانة ريهام أيمن، بوصولها لأتنين ونصف مليون متابع عبر "إنستجرام".


حيث شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وعلقت قائله: "شكراً لكم يا رفاق علي متابعين 2.5 مليون، أحبكم كثيرا".


وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن، الفنية بطولة مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.


يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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