"الصحة السعودية" تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929.

وذكرت الصحة الصعودية أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,221 مليون إصابة، بينهم أكثر من 529 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,365 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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