"الصحة السعودية" تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929.





وذكرت الصحة الصعودية أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.



