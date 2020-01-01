غدا.. انطلاق الدورة الأولى للتدريب عن بعد بالأوقاف

السبت 04/يوليه/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تبدأ غدا فعاليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد، وتستمر لمدة شهر كامل لعدد 400 إمام، وسيكون الأسبوع الأول لمحافظتي القاهرة وأسيوط لعدد مائة إمام.

جاء ذلك عقب اعتماد الفعاليات من جانب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحة الوزارة أن المحاضرة الأولى ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في شرح كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية مع فتح حوار مع المتدربين حول موضوعات هذا الكتاب.

والكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

يقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

ويكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير، وبين النص وشروحه، وكانوا أوضح رؤية، وأكثر وعيا وشجاعة وإقدامًا على التجديد من كثير من علماء عصرنا.

كما يؤكد الكتاب أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم أيدلوجيتها، متجاهلين كثيرا من الآراء الواعية المستنيرة التي تتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بأناة، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة وقراءتها الانتقائية المغرضة من جهة،ويضيء لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.

وقرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف في  وقت سابق، عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، وفي حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

وشدد على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى. 

ويأتي ذلك نظرًا لظروف انتشار فيروس كورورنا، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس.

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