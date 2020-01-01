نائب وزير التعليم يتفقد لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية

شدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق الإجابات، حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.





جاء ذلك في أثناء جولته اليوم السبت، لتفقُد سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية في قطاع الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن.





واطمأن نائب الوزير، على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، وذلك منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة زملائنا المعلمين.





وقام خلال جولته، بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( أ ) بحضور بسيوني محمد عبد الله رئيس اللجنة.