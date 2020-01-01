مشاجرة وحبس 3 من أسرتها.. 4 مشاهد صعبة لـ منار سامي بمحكمة كفر شكر

عدة مشاهد صعبة شهدتها جلسة تجديد حبس منار سامي، الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، أمام محكمة جنح كفر شكر بمحافظة القليوبية، خاصة مع ظهور ابنتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات.





يُذكر أن النيابة أمرت الأسبوع الماضي بحبس منار سامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمتي التحريض على فسق وحيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض، وتم ترحيلها لمركز شرطة كفر شكر.





وفيما يلي تكشف "الفجر" أهم مشاهد جلسة تجديد حبس منار سامي:





- في البداية طالبت منار سامي برؤية طفلتها، وعندما شاهدتها خلف القفص أصيبت بالإغماء، ما أدى إلى دفع المكلفين بالحراسة إلى منع الاقتراب من المتهمة أو قفص الاتهام.





- الإجراء الذي اتخذه القائمون على تأمين قفص الاتهام، أدى إلى مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة، بعد أن أصيبت بإغماءة داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها فحاولت الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر إلى مشادة بين الطرفين، وجرت السيطرة على الموقف.





- المشاجرة نتج عنها حجز شقيقها وشقيقتها ووالدهم، بسبب اعتدائهم على رجال الأمن، وجاري عرضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





- وفي نهاية الجلسة، قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، تجديد حبس منار سامي، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.





من هي منار سامي؟

منار سامي فتاة اشتهرت على تطبيق تيك توك، وقبل القبض عليها كانت تقوم ببث مقاطع فيديو تمتاز بالجرأة، وتصل للعري في بعض الأحيان، الأمر الذي أشعل مواقع السوشيال ميديا ضدها خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بمحاكمتها.





والفتاة لها تاريخ مع مواقع السوشيال ميديا بجانب تطبيق تيك توك فتصنف نفسها أنها بلوجر لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، ولديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



