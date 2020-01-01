"الإسكان": إنشاء سوق رأس البر بشكل حضاري للحفاظ على طابع المدينة

السبت 04/يوليه/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


اختتم عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، جولتهم التفقدية بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية للباعة الجائلين، بكورنيش النيل بمنطقة رأس البر، بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان: توفر السوق 192 محلاً للباعة الجائلين، وتم تنفيذ السوق بمنشآت خفيفة، وممرات سير وحركة لا تمنع الرؤية، وتحافظ على طابع المدينة وموقعها السياحي، من خلال إنشاء السوق بشكل حضاري مميز، بدلا من انتشار الباعة بشكل غير حضاري، مما يؤثر على النشاط السياحي بالمدينة.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يتم تنفيذ السوق الحضارية بمحافظة دمياط، كسوق بديلة للباعة الجائلين بمدينة رأس البر، على مساحة 2000 م2، ويشمل المشروع مد جميع المرافق اللازمة، وهو أحد المشروعات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط، بتكلفة 30 مليون جنيه.




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