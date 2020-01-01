كارتيرون في رسالة واضحة للزمالك: لا يمكن التفريط في هذا النجم!

السبت 04/يوليه/2020 - 03:18 م
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
رفض مجلس إدارة نادى الزمالك رسمياً رغبة فريق بيراميدز بدخول مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، ضمن الصفقات التبادلية التى يخطط لها الفريق الأبيض فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشدة التفريط فى اللاعب خلال الفترة المقبلة محليًا أو خارجيًا، وذالك باعتباره من العناصر الهامة والأساسية في التشكيل.

ودخلت إدارة نادي الزمالك فى مفاوضات مع ثلاثى بيراميدز نبيل عماد "دونجا"، وعبدالله بكرى، و رجب بكار، من أجل تعزيز خطوطه الخلفية للفريق الأبيض، ولا تزال المفاوضات مستمرة حتي الآن، لمحاولة الوصول إلى اتفاق بين الفريقين.

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من جانبه، ذكرت تقارير صحفية أن المصري البورسعيدي رفض طلب الزمالك من أجل التفاوض للتخلي عن نجم هجوم الفريق البورسعيدي محمود وادي.

وأغلقت إدارة المصري البورسعيدي تمامًا ملف التفاوض مع أي نادي بشأن رحيل محمود وادي في الفترة الحالية حتى يتم حل أزمة منع النادي من القيد من جانب الاتحاد الدولي بسبب مستحقات اللاعب شيخ ماكورو.

وأبلغت إدارة المصري نظيرتها في الزمالك بعدم النية في التفريط في أي لاعب في الوقت الحالي لحين انتهاء أزمة القيد خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة في الدوري بالإضافة إلى إمكانية مشاركته في الموسم المقبل في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وأنه لا يمكن التفريط في لاعبي الفريق قبل التأكد من إمكانية ضم لاعبين بدلا منهم.

ومن المتوقع أن يصل الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي إلى مصر في الفترة المقبلة لإعلان صفقة انتقاله إلى الزمالك بعد أن وقع عقود انتقاله إلى قلعة ميت عقبة إلكترونيًا عقب نهاية عقده مع ناديه لذا سيحضر إلى مصر من أجل إنهاء إجراءات انضمامه بداية من الموسم المقبل.

وسيكون آري بابل أول القادمين إلى مصر من أجل الإنضمام إلى الزمالك بعد نهاية عقده مع ناديه الأنجولي خاصة بعد أن أكدت تقارير صحفية تونسية أن التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي المنتظر انضمامه إلى الزمالك سيتأجل قدومه من أجل إنهاء إجراءات انضمامه إلى القلعة البيضاء لاستكمال الموسم مع ناديه، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.



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مصطفى محمد كارتيرون رياضة بيراميدز الزمالك

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