وزيرة البيئة تستعرض تقريرا عن إدارة المخلفات
السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 م
الفجر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود إدارة المخلفات، من خلال أذرع الوزارة المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.
وأكدت الوزارة أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.
وأضافت أنه كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية.
وعن المحطات الوسيطة، أوضحت الوزيررة، أنه تم تنفيذ المحطات الوسيطة المتنقلة وعددها 7 محطات.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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