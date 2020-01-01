وزيرة البيئة تستعرض تقريرا عن إدارة المخلفات

السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
الفجر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول جهود إدارة المخلفات، من خلال أذرع الوزارة المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات. 

وأكدت الوزارة أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.

وأضافت أنه كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية.

وعن المحطات الوسيطة، أوضحت الوزيررة، أنه تم تنفيذ المحطات الوسيطة المتنقلة وعددها 7 محطات.

تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة البيئة

أخبار تهمك

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه أهل قريته

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

منذ أقل من ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن الصفقة المدوية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تخفيف حكم سجن الفنان طارق النهري لـ 15 عامًا

منذ ساعة

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:33 م

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

11:39 ص

الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن الصفقة المدوية

01:01 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن