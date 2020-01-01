نائبة محافظ أسوان تتبرع بالبلازما لعلاج مصابي كورونا (صور)
السبت 04/يوليه/2020 - 01:55 م
فتح الله رضوان
تبرعت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان، بالبلازما بإعتبارها أحد المتعافين من فيروس كورونا وذلك بمقر المستشفى الجامعي بأسوان.
وأكدت، على أن التبرع بالبلازما يعد عمل وواجب وطني يجب تلبيته للمساهمة في إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة الكورونا الخطيرة والقضاء عليها في أقرب وقت، كما ناشدت نائبة المحافظ جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية بأهمية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة والمساهمة في إنجاح مبادرة وزارة الصحة لعلاج مصابى فيروس الكورونا ببلازما المتعافين.
ولفتت غادة يحيى، إلى أن أهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة للتبرع بالبلازما هى وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود نتيجة مسحتين سلبيتين كدليل لتعافى المصاب، فضلًا عن مرور 14 يومًا للمتعافى من أخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.
وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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