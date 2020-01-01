نائبة محافظ أسوان تتبرع بالبلازما لعلاج مصابي كورونا (صور)

تبرعت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان، بالبلازما بإعتبارها أحد المتعافين من فيروس كورونا وذلك بمقر المستشفى الجامعي بأسوان.





وأكدت، على أن التبرع بالبلازما يعد عمل وواجب وطني يجب تلبيته للمساهمة في إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة الكورونا الخطيرة والقضاء عليها في أقرب وقت، كما ناشدت نائبة المحافظ جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية بأهمية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة والمساهمة في إنجاح مبادرة وزارة الصحة لعلاج مصابى فيروس الكورونا ببلازما المتعافين.





ولفتت غادة يحيى، إلى أن أهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة للتبرع بالبلازما هى وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود نتيجة مسحتين سلبيتين كدليل لتعافى المصاب، فضلًا عن مرور 14 يومًا للمتعافى من أخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.



