410.75 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بنهاية يونيو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بلغ 410.75 مليار دولار في نهاية (يونيو)، بزيادة قدرها 3.44 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.


هذا وسجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعا على مدار ثلاثة أشهر ماضية على التوالي، بعد أن شهد انخفاضا حادا بمقدار نحو تسعة مليارات دولار في (مارس) مقارنة بالشهر الذي سبقه، بسبب تذبذب سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.


وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة، وارتفاع قيمة العملات الأجنبية الأخرى المقومة بالدولار بسبب ضعف الدولار الأمريكي. ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 372.58 مليار دولار، بارتفاع قدره 6.88 مليار دولار مقارنة بشهر (مايو).


وانخفضت في المقابل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 3.97 مليار دولار لتصل إلى 26.04 مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 280 مليون دولار لتبلغ 3.08 مليار دولار.


وارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 260 مليون دولار إلى 4.25 مليار دولار، في حين بقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي بدون تغيير عند 4.79 مليار دولار مقارنة بشهر (مايو).


الجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يحتل المرتبة التاسعة عالميا، بدءا من نهاية شهر (مايو)، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بـ3.1 تريليون دولار، واليابان المرتبة الثانية بـ1.37 تريليون دولار، وتلتهما سويسرا بـ912 مليار دولار.

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