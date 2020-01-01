الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الحرارة لمعدلها الطبيعي

السبت 04/يوليه/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسلر الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس، نظرا لأن البلاد تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة حوالي درجتين عن المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

وقالت شاكر إن الطقس سيكون حار أثناء النهار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأثناء الليل تنخفض درجات الحرارة والطقس يكون لطيفا على معظم الأنحاء معتدل على جنوب البلاد.

وتصل نسبة الرطوبة اليوم إلى 85٪ والتي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة وهو ما شعرنا به خلال الأيام الماضية وبسبب منخفض الهند الموسمي.

وأكدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون مستمر حتى الثلاثاء المقبل، وبعدها تنخفض درجات الحرارة تدريجيا درجة أو درجتين لتعود للمعدلات الطبيعية 35، و36 درجة مئوية، 

وأوضحت أنه في فصل الصيف ودائما شهر يوليو وأغسطس نسبة الرطوبة تكون مرتفعة مما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتصل الرطوبة اليوم حوالي 85%.

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