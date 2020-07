سلمي أبو ضيف تهتف ضد التحرش وتحكي مواقف تعرضت لها

Advertisements





نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف فيديو لها وهي تهتف شد الاحرش وتنصح الفتيات بعدم السكوت عند التعرض لمواقف تحرش، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت"سلمي" وهي تقدم العديد من النصايح للفتيات التي تتعرض للتخرش وتعبر عن مدي قلقها وخوفها من بعض المتحرشين حتي بالنظرات، وحكت مواقف تعرضت لها منذ الطفولة وحتي الآن، وإنهت حديثها بنصحها للفتيات بعدم السكوت.



وعلقت "أبو ضيف" علي الفيديو قائلة :" إشتعل غضباً في داخلي، أنا حاسه بعدم الآمان, أشعر بالقسوة، من فضلكم إتكلمو وما تسكتوش، أنا عاوزة أحس بالآمان في داخلي



There is so much anger inside of me, feeling unsafe, feeling harassed. Please speak up speak up speak up I want to feel safe in my own skin. I want to feel safe.



وتابعت "أبو ضيف" :دور الاهالي انها تخلق حالة ثقة و امان بين ولادها انهم يحكوا و ميخافوش، لانكم مصدر الامان ليهم الاول .. إتكلمي ماتخافيش. #إتكلمي_متخافيش".



يشار إلي أثار الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت تعرف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسية،



وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.



https://www.instagram.com/tv/CCN1TipBmXT/?igshid=16mvrucjmm6o2