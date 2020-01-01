مراد مكرم يوجه نصائح هامة لتربية الأبناء

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قال الفنان مراد مكرم بالتعليق على واقعة طالب الجامعة الأمريكية الذي قام بالتحرش واغتصاب بالعديد من الفتيات تحت تهديد السلاح، وقام بتوجيه العديد من الرسائل التي تفيد الأسرة في تربية أبنائهم بطريقة صحيحة لكي يتمكنوا فيها من الحفاظ على أنفسهم ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه :"من إمبارح بالليل لما بنتي قالتلي علي موضوع المتحرش و المغتصب ده وأنا مانمتش وقاعد بقرأ في الموضوع وفي دراسات علي النت و بتكلم معاكوا و بسمع من كل الناس، وملخصي التالي، نقطة ،نقطة، ارجوكم اقروها كويس و شيروها لكل أصحابكم".



وتابع مراد مكرم قائلاً:"بنتك أمانة في رقابتك ليوم مماتك،حتي بعد ما تتجوز ،انت برضه أبوها و سندها و ضهرها، وانت يا أم نفس الشئ ،انت الحضن و الحنان والاحتواء، اوعوا حاجة تبعدكم عن بناتكم، ولا شغل ولا فلوس ولا سفر، مشغول؟؟؟ تكلم بنتك ٢٠ مرة في اليوم ،اهتم بتفاصيل حياتها ،فهمها مرارًا و تكرارًا إنك بتحبها،طويلة قصيرة تخينه رفيعة،بيضه سودا، بتحبها زي ما هي اقبلها زي ما هي اعمل كل ما في وسعك إن ثقتها في نفسها تبقي في السما، ده خط الدفاع الأول".



وأضاف مراد مكرم قائلاً :"فهموا بناتكم إن حتي بعد كل الاهتمام ده ،لو غلطت،ترجعلوكم انتو، مش أي حد تاني ،انتو أولى بمشاكلها،ولا صاحبة ولا صاحب ولا قريب ولا بعيد، فهموها إنكم هتجيبولها حقها الأول و بعدين تبقوا تتحاسبوا على الغلط، بس وقت الجد ،هي و مصلحتها نمرة واحد".



وأستكمل مراد مكرم قائلاً :"فهموا بناتكم اللي بيحصل في الدنيا من غير تخويف ،علشان ما تتعقدش و يأثر علي حياتها بعد الجواز ،فهموها بكل الطرق ،كل حسب بيئته ،و دينه و معتقده،مافيش حاجه اسمها اروح لولد في البيت، طيب انتو open minded، وعادي دول أصحاب، ماشي يا ستي ويا سيدي ،أنا مش هحكم علي حد،بس علي الأقل تبقوا عارفين رايحة فين و لمين و تكلموا أهله تتاكدوا إنهم في البيت ،و تتصلوا بيها كل شوية، بقول ده وأنا مش مقتنع ،لإني أنا صعيدي و ماعنداش الكلام ده اصلاً بس معلش ،أنا يهمني المعلومة توصل لكل الناس".



واختتم مراد مكرم كلامه قائلاً :" وده الأهم، ربوا ولادكم، ربنا هيحاسبك علي الولد اللي سبته يتعلم الأخلاق من النت،و الأصدقاء، حتي لو انت ماتربيتش و أهلك رموك في الشارع ،خلي ولادك أحسن منك بالتربية أولاً ثم فهم الدين صح،علمه إزاي يفرق بين الحلو و القبيح ،علموا يطبق ده علي كل حاجه بيسمعها و بيشوفها و بيعملها، عمره ما هيمشي ورا فتاوي شاذة،وأخيرًا وليس آخرًا،علمه إن السرقه حرام، سرقة المال،و النظر و العرض،علمه إن مد إيده أو لسانه علي حاجة أو حد مش بتاعه حرام، وقبح،و ندالة،ووساخة،ونجاسة، بعد ما نعمل ده و نتاكد من نربية عيالنا،تعالوا بقي كل واحد يعرف حد في مجلس الشعب نصعد الموضوع ،و نطلب بتغيير القوانين وتغليظها و تطبيقها، يللا نشارك الجمعيات الأهلية المهتمة بالتوعية المجتمعية، يلا نرجع مصر الشهامة اللي كانت لحد السبعينات، يلا نرجع أخلاق ولاد الحارة اللي ماكنش حد يستجري يعاكس بنت في حتتهم، سنين واخدينا في منطقة قشرة التدين وظاهره بدون مضمونه وروحه، بدون الأخلاق، والنتيجه ،كلنا عايشينها اهو،

معرفش اذا كنت هعرف انام تاني،ولا لأ،اللي ما يعرفش الموضوع بالنسبالي مش شخصية عامة بتفتي ،الموضوع بالنسبالي أب عنده بنت ١٥ سنة و مرعوب و متنرفز من اللي شفته و سمعته النهاردة بالذات،ربنا يحمي كل ولادنا و يبعد عنهم ولاد الحرام".