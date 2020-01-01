تامر عاشور يروج لأغنيتة الجديدة "بياعة" علي "إنستجرام "

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نشر الفنان تامر عاشور صورة له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلق "تامر علي البوستر قائلاً :" بياعه - اغنيه جديده وتعاون جديد من كلمات اخي الحبيب وصديقي المستشار تركي آل الشيخ ابو ناصر والحاني وتوزيع وميكس وماستر الفنان العبقري خالد عز.





يذكر ان أغنية "بياعه" من كلمات تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ألحان تامرعاشور، توزيع خالد عز، وحققت اغنية "بياعة" 100 ألف مشاهدة، بعد طرحها بساعات قليلة، على القناة السمية ل تركى، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ويستعد تامر عاشور، لطرح باقي أغاني ألبومه الجديد، الذي طرح البوستر الرسمي له، على حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا قريبًا.

