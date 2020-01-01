تامر عاشور يروج لأغنيتة الجديدة "بياعة" علي "إنستجرام "

السبت 04/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان تامر عاشور صورة له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلق "تامر علي البوستر قائلاً :" بياعه - اغنيه جديده وتعاون جديد من كلمات اخي الحبيب وصديقي المستشار تركي آل الشيخ ابو ناصر والحاني وتوزيع وميكس وماستر الفنان العبقري خالد عز.


يذكر ان أغنية "بياعه" من كلمات تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ألحان تامرعاشور، توزيع خالد عز، وحققت اغنية "بياعة" 100 ألف مشاهدة، بعد طرحها بساعات قليلة، على القناة السمية ل تركى، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


ويستعد تامر عاشور، لطرح باقي أغاني ألبومه الجديد، الذي طرح البوستر الرسمي له، على حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا قريبًا.

أخبار تهمك

رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

منذ 35 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

12:32 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن