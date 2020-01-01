وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)

السبت 04/يوليه/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، وصول 1036 راكبا مصريا لمينائي سفاجا ونويبع من المصريين العائدين من الدول العربية الشقيقة (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية).

وأوضحت وزارة النقل، أن ميناء نويبع استقبل العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى وعلى متنها 375 راكبا مصريا قادمة من ميناء العقبة الأردني.

وأضافت، أن ميناء سفاجا استقبل أيضا العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 691 راكبا مصريا قادمة من ميناء ضبا السعودي.

ووجه وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) والجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، أن فرق طبية متخصصة قامت بالصعود على متن السفينتين ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينتين وتم تعقيم الأمتعة والسيارات.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك والشرطة لسرعة إنهاء الإجراءات في أقل مدة زمنية وتفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكذلك تم توفير سيارة اسعاف بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)
وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)

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