وزير النقل يتابع وصول 1036 مصريًا لمينائي سفاجا ونويبع (صور)

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، وصول 1036 راكبا مصريا لمينائي سفاجا ونويبع من المصريين العائدين من الدول العربية الشقيقة (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية).





وأوضحت وزارة النقل، أن ميناء نويبع استقبل العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى وعلى متنها 375 راكبا مصريا قادمة من ميناء العقبة الأردني.





وأضافت، أن ميناء سفاجا استقبل أيضا العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 691 راكبا مصريا قادمة من ميناء ضبا السعودي.





ووجه وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) والجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة.





وأكدت الوزارة، أن فرق طبية متخصصة قامت بالصعود على متن السفينتين ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينتين وتم تعقيم الأمتعة والسيارات.





وأشار وزير النقل، إلى أنه تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك والشرطة لسرعة إنهاء الإجراءات في أقل مدة زمنية وتفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي.





وكذلك تم توفير سيارة اسعاف بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.



