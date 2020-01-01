"أصبح دور أنفلونزا".. 3 رسائل مبشرة بشأن كورونا في مصر

السبت 04/يوليه/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
عدة رسائل أطلقها المسئولون والمختصون في الساعات الأخيرة بشأن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي انتشر في دول العالم، وسط حيرة العلماء بشأنه بسبب عدم تمكنهم من الوصول للقاح يقضي عليه بشكل نهائي.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الرسائل المباشرة التي أطلقها المسئولون خلال الساعات الأخيرة بشأن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر:

- مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة وفي طريقها إلى الانخفاض، وإذا استمرت الأرقام كما هي وفقا للنموذج الذي تم إعداده، حتى منتصف شهر يوليو فستكون مصر تخطت حالة الذروة وفي طريقها إلى انخفاض أعداد الإصابات، وذلك حسب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- المرض أصبح يمر كدور أنفلونزا عادي، فحدة الأعراض لدى مرضى كورونا والمصابين به في مصر قد بدأت تضعف بشكل ملحوظ، والمريض يستطيع أن يجتاز الدور باتباع التعليمات الطبية والمتابعة بالمنزل تحت إشراف طبي كامل من المستشفى، حسب ما أعلن الدكتور محمد صلاح البلك، طبيب العزل بمستشفى العريش العام.

- الإصابات بكورونا في مصر خلال الفترة الحالية جميعها خفيفة ومتوسطة، وحدة الحالات وقوتها وشدتها التي كانت عليها من قبل قلت بنسبة كبيرة جدا، كما أن معدل الانتشار قد يكون كبيرا، إلا أن معظم الحالات تعاني من كورونا من الدرجة المتوسطة، التي تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، والوضع أصبح مستقرا بمعدلات الإصابة وبنوع الإصابة نفسها، حسب تصريحات رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أمجد الحداد.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية تعمل حاليا على إحتواء الفيروس بشكل كبير من خلال عدة إجراءات مختلفة على رأسها حملات التوعية بالإجراءات الوقائية وطرق زيادة المناعة ضد الفيروس، خاصة بعد تطبيق الحكومة خطة التعايش مع الوباء منذ أول يوليو الجاري. 

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