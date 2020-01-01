إرشادات لطلاب السنوات النهائية بجامعة القاهرة خلال فترة الامتحانات

السبت 04/يوليه/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن نصائح وإرشادات عامة وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ في جامعة القاهرة اعتبارًا من 11 يوليو وحتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة.

وتضمنت إرشادات جامعة القاهرة: التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، وإحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.

وشملت نصائح جامعة القاهرة لطلابها، تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة أن جميع المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ملزمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، ومنع التجمعات أو التدافع.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي ستجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وشدد الدكتور الخشت، على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.
إرشادات لطلاب السنوات النهائية بجامعة القاهرة خلال فترة الامتحانات
إرشادات لطلاب السنوات النهائية بجامعة القاهرة خلال فترة الامتحانات

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