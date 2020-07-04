مغردون: زياردة أردوغان لقطر استفزازا للأمتين العربية والإسلامية

السبت 04/يوليه/2020 - 10:52 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدات رافضة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة قطر، حيث قوبلت الزيارة باستياء عربي كبير، خصوصا في ظل غزو أنقرة لليبيا.

 

والجدير بالذكر، أن البلد العربي الذي كاد يخرج من أزمة الحرب والإرهاب قبل أن تغرقه الأخيرة بالآلاف من المرتزقة وأصحاب السوابق الإرهابية.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الخليج والمنطقة العربية، رفضا لهذه الزيارة، التي رأى الكثير أنها تؤكد المؤكد حول احتلال تركيا للدوحة وانتهاكها لسيادتها.

 

وقال مغردون ومدونون خليجيون وعرب، إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للأمتين العربية والإسلامية من قبل المحتل العثماني الذي سبق وأن أرسل الآلاف من جنوده إلى هذه العاصمة الواقعة في قلب المنطقة العربية.

 

وأشار المغردون، إلى أن استمرار نظام الحمدين في قيادة هذا البلد سيورده المهالك، خصوصا في ظل ارتباطه بأنظمة على شاكلته تدعم الإرهاب وتستضيف شخصيات مدرجة على لائحة الإرهاب على أراضيها.

 

واعتبر الناشطون والمغردون، أيضا سياسة قطر الحالية شقا صريحا للصف العربي وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

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قطر زيارة أردوغان تركيا أردوغان

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