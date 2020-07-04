بعد شائعة وقفها عن التمثيل.. ميس حمدان تتصدر تريند جوجل

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أحتلت الفنانة ميس حمدان، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أنتشر العديد من الشائعات التي تؤكد قيام نقابة المهن التمثيلية بوقفها، على خليفة مقطع فيديو مثير للجدل.





وصرح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أنه لم يشرع في أي إجراءت لوقف الفنانة ميس حمدان، كما أنه لم يتلقى أي شكاوي ضدها.





وأثارت ميس حمدان، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مؤخرًا مقطع فيديو لها ظهرت خلال محجبة وبأسنان غير متناسقة، وهو الأمر الذي دفع متابعيها إلى توجيه الإنتقادات إليها واتهامها بالتنمر على الفتيات المحجبة.