"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة "زعلنا من بعض"

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كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن تعاونه مع الفنانة سميرة سعيد، في عمل غنائي يجمع بينهم.



في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال رمضان إنه يشارك مع سميرة سعيد، بأغنية تحمل اسم "زعلنا من بعض" وأن سميرة إنتهت من تسجيل الأغنية.



واستكمل "رمضان" حديثه قائلاً:" أن الأغنية ستطرح خلال الفترة القادمة، على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وعلى القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير 'يوتيوب" ، وأنها من كلماته و ألحان محمد يحيى ومن توزيع أمير محروس".



ستقوم سميرة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان على أصداء الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتقوم سميرة سعيد حاليا باختيار أغاني ألبومها الجديد، الذي تعود بعد بعد سنوات للجمهور بعد نجاح آخر ألبوماتها السابقة "عايزة أعيش".

