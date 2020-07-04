"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة "زعلنا من بعض"

السبت 04/يوليه/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن تعاونه مع الفنانة سميرة سعيد، في عمل غنائي يجمع بينهم.

في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال رمضان إنه يشارك مع سميرة سعيد، بأغنية تحمل اسم "زعلنا من بعض" وأن سميرة إنتهت من تسجيل الأغنية.

واستكمل "رمضان" حديثه قائلاً:" أن الأغنية ستطرح خلال الفترة القادمة، على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وعلى القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير 'يوتيوب" ، وأنها من كلماته و ألحان محمد يحيى ومن توزيع أمير محروس".

ستقوم سميرة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان على أصداء الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم سميرة سعيد حاليا باختيار أغاني ألبومها الجديد، الذي تعود بعد بعد سنوات للجمهور بعد نجاح آخر ألبوماتها السابقة "عايزة أعيش".

أخبار تهمك

سولشار يكشف عن الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعة

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول من نشرت في واقعة "شاب الجامعة الأمريكية" تكشف مفاجأة

منذ ساعة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن