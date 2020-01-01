كل ما تريد معرفته عن كسر عظمة "الترقوة".. الأعراض والأسباب

تصدر مصطلح "الترقوة" تريند جوجل اليوم السبت، وهذا بعد إعلان الفنانة ايتن عامر عن إصابة ابنها بكسر في عظمة الترقوة، مما جعل البعض يبحث عن "الترقوة" لمعرفة تفاصيل أكثر عنها، من الأعراض والأسباب والمضاعفات.





الترقوة

يطلق على مصطلح الترقوة باللغة الفرنسية اسم (Clavicule)، وهي عبارة عن العظم المستدق المنحني الممتد من أعلى عظم الصدر الأوسط إلى لوح الكتف، ويأتي للأطفال منذ الولادة وحتى فترة سن الطفولة نتيجة السقو ط على ذراع ممدودة، و لا حاجة لمعالجة هذه الإصابة لدى الطفل الرضيع لأن العظم سرعان ما يلتحم، ولكن عند الأولاد يحتاج لأسبوعين للعلاج، و تلتئم معظم الكسور جيدًا باستخدام الثلج ومسكنات الألم وجبيرة والعلاج الطبيعي والوقت.





والكسر المعقد في الترقوة يحتاج إلى عملية جراحية لإعادة تراصف العظم المكسور وزرع شرائح أو مسامير أو قضبان في العظم لتثبيته في موضعه أثناء التعافي.





الأسباب الشائعة لكسر الترقوة

السقوط من مكان مرتفع

الإصابات الرياضية

الصدمة الناجمة عن الحوادث المرورية.

يمكن أن يتعرض الرضع في بعض الأحيان لكسر الترقوة الخاصة بهم أثناء عملية الولادة.





أعراض كسر الترقوة



الألم الذي يزيد مع حركة الكتف التورم تطاحن أو صوت قرقعة عند محاولتك لتحريك الكتف التصلب أو عدم القدرة على تحريك الكتف لن يحرك الأطفال حديثي الولادة غالبًا ذراعهم لعدة أيام بعد كسر الترقوة الناتج عن الولادة.

أسباب كسر الترقوة السقطات، مثل السقوط على كتفك أو على يدك الممدودة. الإصابات الرياضية، مثل ضربة مباشرة على كتفك في الساحة أو الحلبة أو الملعب. اصطدام بمركبة من حادثة سيارة أو دراجة نارية أو دراجة. إصابة الولادة من المرور عبر قناة الولادة.

