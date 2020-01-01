"القومي للمرأة" يحذر الفتيات من الوقوع فريسة للابتزار على الإنترنت

قالت الدكتورة أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك عدد من الفتيات تقدموا بالفعل ببلاغات إلى مكتب النائب العام بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا بـ واقعة شاب الجامعة الأمريكية المتحرش.





وناشدت "أمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أي فتاة تعرض لها الشاب أحمد بسام زكي التوجه للنائب العام أو إبلاغ المجلس القومي للمرأة على الرقم 15115، مؤكدة أن بيانات الفتيات التي سيتقدمن ببلاغات ستكون في سرية تامة.





وشددت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، على ضرورة أن تتعامل الفتيات بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقعن فريسة لأحد ويقوم بابتزازهم.





وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.



