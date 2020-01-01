الرطوبة 85%.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من حلة الطقس اليوم السبت، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 85%.





ويشهد لطقس اليوم استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة لتصل أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين حيث تسجل القاهرة 38 درجة.





وأضافت شاكر أن البلاد يسودها طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا وذلك نهارا.





وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة وتتراوح الرطوبة اليوم من 80-85% تقريبًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.